Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt : 28-Jähriger verunglückt mit seinem Motorrad in Erkrath

Bei einem Verkehrsunfall an der Max-Planck-Straße in Erkrath wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Foto: Theo Titz

Erkrath 10.000 Euro Sachschaden und eine Verletzung am Bein – so liest sich die traurige Bilanz eines Unfalls an der Max-Planck-Straße in Erkrath.

Erkrath Wie die Polizei berichtet, wurde bei einem Verkehrsunfall an der Erkrather Max-Planck-Straße ein 28 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war eine 48-jährige Düsseldorferin Samstag, 30. April, in ihrem Lexus über die Max-Planck-Straße in Richtung Gerresheimer Landstraße gefahren. Als sie nach links abbiegen wollte, sah sie laut Eigenaussage den ihr auf der Gegenfahrbahn entgegen kommenden Motorradfahrer nicht. So kollidierten Auto und Motorrad, der 28-jährige Erkrather knallte auf den Boden. Dabei wurde der Mann am Bein verletzt. Zudem rutschte die Maschine im Anschluss noch in einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw.

Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten einen Rettungswagen. Damit wurde der Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro.

(von)