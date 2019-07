Erkrath : 20 Jahre gibt es das Johanniter-Haus in Erkrath

20 Jahre gibt es das Johanniter-Haus in Erkrath

Erkrath (ilpl) Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ wurde gefeiert: Kita-Kinder und ihre Eltern, Bewohner des Betreuten Wohnens, Besucher der Begegnungsstätte, Vertreter des Johanniter-Ortsverbands und der Johanniter-Jugend sowie Menschen aus der Nachbarschaft waren zusammengekommen, um gemeinsam zu essen und zu trinken, sich an den Darbietungen auf der Bühne und den Angeboten in der Kindertageseinrichtung zu erfreuen, den neuen Garten der Sinne und der Begegnung zu erkunden und Zeit miteinander zu verbringen.

Genau dazu wurde das Johanniter-Haus vor zwanzig Jahren gebaut: Es sollte ein Ort der Begegnung der verschiedenen Generationen sein, wie Christoph Simons, Ortsbeauftragter der Johanniter-Unfall-Hilfe, in seiner Ansprache erinnerte.

In dieser Zeit sind viele Kinder in die Kindertageseinrichtung gekommen und zu Schulkindern geworden, viele Senioren sind ins Haus gekommen und haben es wieder verlassen, viele Gruppen der Johanniter-Jugend sind erwachsen geworden – kurz: Zahlreiche Menschen aller Altersgruppen sind in dieser Zeit im Johanniter-Haus ein- und ausgegangen.