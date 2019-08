Erkrath : 17-Jähriger gesteht Brandstiftung an Kita Kempen

Von der Kita an der Kempener Straße in Hochdahl ist nur noch ein trauriges Gerippe übrig geblieben. rp-archivfoto: s. köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Ob er auch für den Brand der Grundschule Sandheide Anfang Juni verantwortlich ist, wird derzeit noch untersucht.

(hup/dpa) Vergangene Woche meldete die Polizei, dass sich im Zuge ihrer Ermittlungen konkrete Hinweise auf zwei Tatverdächtige ergeben hätten, die verantwortlich sein sollen für das Feuer, das die Lummerland-Kita Kempen Ende Juli zerstörte. Jetzt meldet die Polizei, dass ein 17-Jähriger die Tat gestanden hat. Er ist den Behörden bereits bekannt und soll in der Vergangenheit wegen Brandstiftungen an Autos aufgefallen sein. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag.

Bei dem Großbrand Ende Juli ist das Kita-Gebäude nahezu komplett zerstört worden – trotz stundenlanger Rettungs- und Löschmaßnahmen der Erkrather Feuerwehr, unterstützt von Einheiten aus dem gesamten Kreis Mettmann. Vor dem Feuer hatte es laut Ermittlungserkenntnissen einen Einbruchsversuch gegeben. Ob es einen Zusammenhang zum Brand der nahe gelegenen Grundschule Sandheide Anfang Juni gibt, prüfen die Ermittler nach eigenen Angaben noch. Unabhängig vom Brand der Kita Lummerland hat die Stadtverwaltung die Prämie für Hinweise zur Ergreifung der Täter, die am Samstag, 1. Juni, die Grundschule Sandheide in Brand gesetzt haben, von zunächst 5000 auf 15.000 Euro erhöht. Wer sachdienliche Informationen dazu hat, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 02104 9480-6450.

Die Grundschule und auch die Kita sollen in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Für die Grundschüler geht es nach den Ferien in der ehemaligen Realschule Schmiedestraße in Millrath weiter. Der Kita Lummerland, deren Betreiberin die Arbeiterwohlfahrt Mettmann ist, sollen Container auf dem Bolzplatz an der Regebogenschule in Kempen bis zum Neubau am alten Standort als Übergangslösung dienen.