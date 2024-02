Vor 79 Jahren Am 26. Februar marschierten die Alliierten in Erkelenz ein

Aus jetziger Sicht scheint es undenkbar und nur die wenigsten können sich noch daran erinnern. Doch genau heute vor 79 Jahren lag Erkelenz in Trümmern. Die Innenstadt war durch einen schweren Bombenangriff nahezu vollständig zerstört worden, einzig der ebenfalls schwerst beschädigte Lambertiturm gab noch einen Hinweis darauf, in welcher Stadt man sich gerade befand. Und so zogen am 26. Februar 1945 Alliierte mit schwerem Gerät über die Kölner Straße. Es war der Tag, an dem der Krieg in Erkelenz vorbei war.