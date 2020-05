Pläne für das Neubaugebiet : Zweiter Kindergarten im Oerather Mühlenfeld

Die Baustelle hinter dem Wall der Landstraße 19 in Höhe des Oerather Mühlenfeldes in Erkelenz. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Die Stadt Erkelenz zieht den Bau wegen des großen Bedarfs an Plätzen für die Betreuung vor. Zusätzlich soll im Neubaugebiet auch ein Quartierzentrum entstehen, das auch Vereine nutzen können.

2022 soll es im Wohngebiet Oerather Mühlenfeld einen zweiten Kindergarten geben. Dies hat der Erkelenzer Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe einstimmig bei seiner Sitzung an einem ungewöhnlichen Ort beschlossen. Corona-bedingt trafen sich Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker in der Stadthalle, um im gebührenden Abstand zueinander zu beraten und zu beschließen.

„Wir wollen nach Möglichkeit alle Rats- und Ausschusssitzungen durchführen“, betonte Bürgermeister Peter Jansen von seinem Platz auf der Bühne zu den Politikern im Saal. Vom Recht, in der Corona-Krise ohne politische Beteiligung und durch Dringlichkeitsbeschlüsse wichtige Maßnahmen in der Stadt einzuleiten oder durchzuführen, will er keinen Gebrauch machen.

Daraus lasse sich ein großer Bedarf an zusätzlichen Plätzen zur Kinderbetreuung ableiten, der durch den Neubau gedeckt werde, so Fauck. „Zugleich besteht im gesamten Stadtgebiet ein großer Bedarf an weiteren Kapazitäten zur Kindertagesbetreuung, so dass entgegen erster Überlegungen das Projekt im ersten Bauabschnitt als fünfgruppige Kindertagesstätte realisiert werden soll.“ In den Bau soll ein Quartierzentrum integriert werden. Es bietet kleinere Räume für Vereine oder Gruppen und einen großen Mehrzweckraum, der auch von der Kita genutzt werden kann.