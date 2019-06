Braunkohlentagebau Garzweiler II : Dokumentationszentrum in Holzweiler geplant

Erkelenz Ein Dokumentationszentrum Tagebau soll in Holzweiler entstehen. Der Zweckverband regt an, einen solchen Ort der Erinnerung und der Heimatpflege für Bürger und als Einrichtung für Naherholung und Tourismus zu schaffen.

Bei der Verbandsversammlung in Titz stellte Gregor Bonin, Verbandvorsteher des Zweckverbands, die Ideen vor. Das Dokumentationszentrum könne Teilbereich des grünen Bands werden. Man schaffe ein Ort der Erinnerung und der Heimatpflege für Bürger und zugleich eine Einrichtung für Naherholung und Tourismus. Ziel sei die erste Erschließung für die langfristige Entwicklung von Holzweiler in Richtung See. Dies setzt allerdings einen Restsee voraus, über dessen Ausmaß und Realisierung erst geredet werden kann, wenn es endgültige Regelungen auf Bundes- und Landesebene auf der Basis der Ergebnisse der Kohlekommission. Bis Ende des Jahres werden zukunftsweisende Aussagen erwartet.

Außerdem befasst sich sein Drehbuch mit dem Innovationspark Erneuerbare Energien im Stadtgebiet von Jüchen. Forschungsschwerpunkte in diesem Innovationspark könnten die erneuerbare Energie in der Landwirtschaft und die Erforschung von Möglichkeiten zur Speicherung erneuerbarer Energie. Dieser Park in Jüchen könnte angrenzen an ein Gewerbegebiet in Jackerath als „Zentrum für neue Mobilität“. Für Mönchengladbach sieht das bisherige Drehbuch bislang den Landschaftspark Wanlo vor. Außerdem will sich der Zweckverband dem in Mönchengladbach verfolgten Projekt „Exzellensregion nachhaltiges Bauen“ widmen.