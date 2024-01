Ein Blick in die Vergangenheit Zur Geschichte des Erkelenzer Schöffenessens

In Erkelenz hatte seit dem Jahre 966 das Aachener Marienstift die Grundherrschaft. Diese bedeutete unter anderem, dass der sogenannte Zehnt an das Marienstift in Aachen zu entrichten war. Zu den schon erwähnten Aufgaben des Rentmeisters gehörte in Erkelenz auch die Ausrichtung der „Schependienste“, der sogenannte Schöffenmahlzeiten.