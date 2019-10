Jubiläum in Hetzerath gefeiert : Viele Geschichten und ein kaputter Stuhl

Hetzerath Zum nunmehr 80-jährigen Bestehen der Interessengemeinschaft Hetzerath hat diese sich mit dem Buch „Kleine Hetzerather Geschichte(n)“ selbst beschenkt. Beim Festakt rückte auch ein Stuhl unfreiwillig in den Mittelpunkt.

Humorige und ernste Geschichten schildern das Ortsleben über die 80 Jahre der Interessengemeinschaft hinaus, an bekannte und um das soziale Leben verdiente Mitmenschen wird erinnert, an die Verbindung zum Haus Hohenbusch, an Banküberfall und einen Mörder. Und natürlich an die Siedlung, deren Bewohner trotz oder gerade wegen ihrer schweren Arbeit auf der Zeche einen beispielhaften Gemeinschaftssinn bewiesen hatten. Ihnen zur Ehre wird auf einer ganzen Seite die Hymne der Bergarbeiter, das „Steigerlied“ mit seinen sieben Strophen, abgedruckt.