Zukunftsvision für Erkelenz Jetzt sind Umsiedler und Bewohner der Dörfer gefragt

Auch in Präsenz gibt es an diesem Donnerstag einen Termin, der sich explizit an die Menschen richtet, die von der Umsiedlungsthematik am meisten betroffen sind: Für diejenigen, die derzeit in Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich oder Berverath wohnen, und für alle Umgesiedelten der fünf Dörfer findet am 2. März um 18 Uhr eine Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung in der Erkelenzer Stadthalle statt.