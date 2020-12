Erkelenz : Zeugen halten zwei Einbrecher fest

Erkelenz Anwohner hatten beobachtet, wie die beiden Männer in tiefer Nacht aus dem Haus kamen. Sie fassten sie und übergaben sie der Polizei.

Indem sie die Eingangstür aufhebelten, gelangten zwei Männer aus Mönchengladbach (23 und 28 Jahre alt) in ein leer stehendes Haus an der Straße Unterwestrich. Das berichtet die Polizei. Zeugen beobachteten am Samstag, 19. Dezember, gegen 1.20 Uhr, wie die zwei Männer aus dem Haus kamen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest, die die Täter vorläufig festnahmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die noch andauern. Bei der Sicherung der Spuren stellte sich heraus, dass am Nachbarhaus ebenfalls die Haustür aufgehebelt worden war. Das Haus war am Tag zuvor, am Freitag, 18. Dezember, gegen 4.20 Uhr, noch verschlossen gewesen. Hier wurden im Keller sämtliche Kupferrohre abgeschnitten und gestohlen. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.