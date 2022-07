Zensus im Erkelenzer Land​: Haushalte werden erneut um Auskunft gebeten​

Erkelenzer Land Ab heute werden in Nordrhein-Westfalen rund 58.000 Personen im Rahmen der Wiederholungsbefragung zum Zensus 2022 erneut kontaktiert. Erhebungsbeauftragte kündigen sich schriftlich an.

Die im Auftrag von IT.NRW tätigen Erhebungsbeauftragten kündigen sich einige Tage vor der Befragung schriftlich an. Am vereinbarten Termin weisen sich die Interviewerinnen und Interviewer aus und führen ein kurzes Interview mit den Befragten. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, die Angaben über ein Online-Verfahren zu melden beziehungsweise den Fragebogen allein auszufüllen und diesen an IT.NRW per Post zurückzusenden.