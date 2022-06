Zeichnung aus Erkelenz​: Buntes Treiben beim Lambertusmarkt​

Der Lambertusmarkt in Erkelenz war mal wieder ein voller Erfolg. Wilhelm Borgs hat den Trubel für unsere Redaktion in einer Zeichnung festgehalten.

Nach zwei Jahren Pause war der Erkelenzer Lambertusmarkt am vergangenen Wochenende zurück – und war einmal mehr eine absolute Erfolgsgeschichte mit tausenden Besuchern. Das hat auch Wilhelm Borgs so gesehen, der für unsere Redaktion regelmäßig Zeichnungen rund um das aktuelle Erkelenzer Stadtgeschehen anfertigt. „Eine positive Impression habe ich im beiliegenden Bild ausgedrückt. In dieser Atmosphäre, bei dem sonnigen Wetter, bei toller Unterhaltung und leckerem Imbiss ist die Stimmung hervorragend“, schreibt Wilhelm Borgs. Durch die Arkaden des Alten Rathauses blickt man in seiner Darstellung auf das bunte und gesellige Treiben und den „Schinderhannes“ – der Grill ist eine absolute Institution auf dem Lambertusmarkt. (RP)