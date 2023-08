EKG von 1832 mit neuer Prinzessin „Ich komme mir vor wie frisch verliebt“

Dabei müsste sie, die bei einem Telekommunikationsanbieter in Düsseldorf arbeitet, eigentlich ein karnevalistischer Profi sein. Mit dem Bazillus carnevalensis wurde sich schon in frühester Jugend infiziert. Ihre Eltern Marianne und Fritz Timmer hat sie 1996 und 2002 zweimal als Pagin begleitet, als sie als EKG-Prinzenpaar fungierten. Mit fünf Jahren, so verriet sie, hat sie im Kinderballett mitgemacht, später tanzte sie im gemischten Corps der Funkengarde. 2019 wurde sie in den Senat aufgenommen. „Der Karneval liegt ihr im Blut“, so Knippertz, der froh ist, dass es beim dritten Anlauf geklappt hat, Yvonne Kalfhues für die Aufgabe als Prinzessin zu gewinnen. Die 47-Jährige dankte ihrem westfälischen Ehemann, der den närrischen Frohsinn seiner Gattin unterstützt. Sie dankte Markus Forg, Josef Viethen und Bernd Schmidt, die sie überzeugten, das Amt zu übernehmen.