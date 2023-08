Yoga-Festival Zwei Tage Glückseligkeit in Immerath

Die Yoga-Lehrerin hatte einige Dozenten gewinnen können, wie etwa Angela Geilen. Die Inhaberin von Shunya Yoga in Erkelenz bot eine therapeutische Rücken-Yoga-Klasse an. Milana Spaan hat ihr Samasta Yogastudio in Heinsberg und sorgte für Yoga Dance Flow. Annette Böhmer aus Düsseldorf steuerte einen interaktiven Vortrag über emotionale Kompetenz bei. Katharina Röttgen kümmerte sich um „Women in Balance“. Stefanie Rahn kombinierte als Pilates-Lehrerin Yoga mit Pilates, die Physiotherapeutin Astrid Landmesser informierte über die Wichtigkeit der Beckenbodengymnastik.