Erkelenz: Woyzeck auf vier Bühnen

Erkelenz Die Zuschauer sitzen mittig zwischen vier Bühnen und drehen sich auf ihren Stühlen zum Geschehen hin. Das Oberstufen-Theater des Cusanus-Gymnasiums geht neue Wege. Ab Dienstag spielt es Büchners Drama Woyzeck.

Auf dem Oktoberfest in Kuckum trug sie ihr türkisfarbenes Dirndl zum ersten Mal. Jetzt kommt das schmucke Trachtenkleid noch einmal zum Einsatz, wenn Merle Kuhlen in der Inszenierung des Georg-Büchner-Dramas Woyzeck dessen Lebensgefährtin Marie spielt.

Zurzeit laufen die Proben für das anspruchsvolle Stück, das am 8. November 1913 im Münchener Residenztheater uraufgeführt wurde, auf Hochtouren. 14 junge Mimen aus dem Oberstufen-Kursus am Cusanus-Gymnasium gönnen sich kaum eine freie Minute. Die Generalprobe ist für Montag angesetzt. Deutschlehrer Boris Mischnik, der den Kursus leitet, hält sich im Hintergrund, lässt die Schüler agieren. Ab und zu kommen seine Anweisungen aus dem Dunkel. Für Georg Büchners Drama hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Wenn das Atrium der Schule an vier Abenden zum Theater wird, sitzen die Zuschauer auf drehbaren Stühlen, um immer wieder ihre Blickrichtung ändern zu können. Denn es gibt - zum ersten Mal in der Theatergeschichte des Cusanus-Gymnasiums - vier Bühnen, die durch Stege miteinander verbunden sind. In der Mitte der Fläche nehmen die Besucher Platz.