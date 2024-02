Musik hören mit Wolfram Goertz Mit Musik putzt sich das Haus wie von selbst

Neben bester Unterhaltung gab es auch eine kleine Lehrstunde in finnischer Sprache – in dem skandinavischen Land hat er früher für einige Jahre gelebt. Sehr viele Umlaute – aber das gibt es auch in der Kölschen Sprache. Um die Hausbar vom Staub zu befreien, empfahl er den Bläck-Fööss-Ohrwurm „Drink doch ene mit". Das Beecker Publikum sang textsicher mit. Auch das Gedicht „Die Heinzelmännchen" war den meisten bekannt. Dazu hatte Goertz den zweiten Satz aus der ersten Suite aus Georg Philipp Telemanns gleichnamigem Musikstück ausgewählt. Und weil seiner Meinung nach auch das Ausruhen unbedingt zum Putzen gehört, riet Goertz, dabei am besten durchs Fenster in den Himmel zu schauen und Claude Debussys siebeneinhalbminütiges Stück „Wolken" anzuhören. Als „Raum, zu dem Frauen oft keinen Zutritt haben" bezeichnete er scherzhaft die Werkstatt des Hausherrn, die so unordentlich sein kann wie einst Beethoven. Im Flur ging es weiter mit den Dire Straits. Mit Schostakowitsch beendete Wolfram Goertz den kurzweiligen Hör-Abend.