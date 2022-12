Innovatives Wohnen in Erkelenz Politik diskutiert über Tiny Houses

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Erkelenz begehrt, zudem sorgen die aktuelle Finanzlage sowie der immer noch stark überhitzte Immobilienmarkt dafür, dass der Traum vom Eigenheim für viele junge Menschen derzeit in weite Ferne gerückt ist. Eine unkonventionelle Lösung für dieses Problem könnten sogenannte Tiny Houses sein, also kleine, minimalistisch gedachte und platzsparend geplante Häuschen, in denen Menschen auf relativ wenig Platz leben. Ein Antrag der SPD-Fraktion hatte nun das Ziel, eine Tiny-House-Siedlung in Erkelenz zu etablieren. Nach intensiven Diskussionen im Stadtentwicklungsausschuss sowie Hauptausschuss wird sich in der Ratssitzung am Mittwoch allerdings wohl keine Mehrheit für den Antrag finden.