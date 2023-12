Test im Edeka Wo Erkelenzer ihr Kleingeld loswerden können

Beim Einkauf im Edeka-Markt Esser in Erkelenz bin ich auf ein Plakat aufmerksam geworden, mit dem für einen gebührenfreien Umtausch der Münzen geworben wird. Also habe ich mir mein Päckchen mit den Münzen geschnappt und wollte das direkt mal ausprobieren. Seit mehr als zwei Jahren gebe es diesen Service dort bereits, berichtet Marktleiter Jan Esser. Und er wird von den Kunden sehr gut angenommen. Regelmäßig kämen die Kunden und brächten Kleingeld im Wert von mehreren Hundert Euro vorbei. „Die Maschine sortiert die Münzen nach Größe und rechnet so aus, wie hoch der Betrag ist“, sagt Esser. Viele der Kunden gehen in der Zwischenzeit einkaufen und können am Ende den Einkauf mit dem gutgeschriebenen Geld verrechnen. Andere wollen nur die Gutschrift abholen. Ab einem Gegenwert von 30 Euro bietet der Edeka-Markt an, eine Gutscheinkarte auszustellen. Weil dies auch Geld kostet, rentiere sich das vorher nicht, betont der Marktleiter. Die Kosten für die Geschenkkarten werden aber nicht auf die Kunden umgelegt, das gehöre zum Service dazu, so Esser.