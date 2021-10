Windanfällige A44n am Tagebau Garzweiler : Eine komplette Fehlplanung

Windanfällige A44n am Tagebau Garzweiler

Meinung Erkelenz 25 windbedingte Unfälle und fünf Vollsperrungen in nur drei Jahren sprechen eine eindeutige Sprache: Bei der Planung der neuen Tagebau-Autobahn ist eine Menge schief gelaufen.

Wer nachts über die A44n fährt, könnte das Gefühl bekommen, in einem Science-Fiction-Film zu sein: in der Mitte die Autobahn, links und rechts nur die Dunkelheit, in der Ferne die rotierenden rot blinkenden Leuchten der dutzenden Windräder und das gleißende Flutlicht der riesigen Schaufelradbagger im Tagebau – das alles wirkt beeindruckend.