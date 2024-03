Wind-Unfälle auf Tagebau-Autobahn Abgeordnete setzen Bundesverkehrsminister Volker Wissing unter Druck

Wenn es um die Windanfälligkeit der A44n im Tagebau-Abschnitt zwischen Kreuz Holz und Dreieck Jackerath ging, hat die bundeseigene Autobahn GmbH bisher nur die halbe Wahrheit genannt. Das fällt nun dem Bundesverkehrsminister auf die Füße. Zehn Bundes- und Landtagsabgeordnete aus der Region haben sich in einem gemeinsamen Schreiben an Kostenpflichtiger Inhalt Volker Wissing (FDP) gewandt und ihn damit konfrontiert, dass „seine“ Autobahngesellschaft ganz offensichtlich zentrale Ergebnisse des von ihr in Auftrag gegebenen Wind-Gutachtens verschwiegen hat. Sie sehen Wissing in der Verantwortung.