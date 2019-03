Sinfonieorchester der Kreismusikschule Heinsberg: Musik als Leidenschaft

Erkelenz Wim Brils ist neuer Dirigent des Sinfonieorchesters der Kreismusikschule Heinsberg und des Collegium Musicum der Anton-Heinen-Volkshochschule. Derzeit bereite er das Jubiläumskonzert vor.

Wim Brils ist Musiklehrer für Blasinstrumente und Klavier wie auch seit Januar Dirigent des Sinfonieorchesters der Kreismusikschule. Er lebt in Herkenbosch in den Niederlanden, was an seinem charmanten niederländischen Spracheinschlag unschwer zu erkennen ist. Auf der Musikhochschule in Maastricht hat er Oboe und Dirigat studiert und mit Auszeichnung abgeschlossen. Anschließend studierte er noch Dirigat für Berufsorchester. Seit 1980 leitet Brils verschiedene große und kleine Orchester, vom Kinderorchester über Jugendorchester bis zum Kammermusikensemble. Er schreibt und arrangiert selbst Musik.