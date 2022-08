Für Kückhoven und Granterath : Wie sehen die Spielplätze der Zukunft aus?

Erkelenz In Kückhoven und Granterath wurden die Planungen für neue Spielplätze vorgestellt. Diese Herausforderungen sind dabei zu meistern.

Über 40 Kinder und viele der Eltern kamen zur Planung des neuen Spielplatzes an der Kückhovener Thingstraße. Der bestehende Spielplatz muss weichen, um Platz für eine neue Kita zu machen. Das ist für die Kinder, die den bisherigen Spielplatz genutzt haben, zunächst einmal eine traurige Nachricht. Bevor der alte Spielplatz aber verschwindet, soll der neue Spielplatz nutzbar sein. „Wir haben zugesagt, dass die Kinder in Kückhoven jederzeit Spielmöglichkeiten vor Ort haben werden, und das gedenken wir auch einzuhalten“, sagt Bürgermeister Stephan Muckel.

Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke hatte alle Kinder aus Kückhoven zu dem Termin eingeladen und fragte zunächst ab, was ein guter Spielplatz aus ihrer Sicht denn so alles bieten müsse. Dann stellte sie die aktuellen Planungen vor und zeigte, dass die meisten der zuvor angegebenen Wünsche auch erfüllt werden können. Aufgrund der anspruchsvollen Fläche mit vielen alten Bäumen und wegen der aktuell sehr langen Lieferzeiten von Spielgeräten, hatten sich die Planenden bereits vorab viele Gedanken gemacht und für die Fläche passende Geräte vorgeschlagen. Vorgesehen sind unter anderem Geräte zum Klettern, Hangeln, Schaukeln, Rutschen und Balancieren. Auch ein Sandkasten und ein Spielhäuschen sind seitens der Stadt für den neuen Spielplatz geplant.

„Der neue Spielplatz in Kückhoven wird eine sehr hochwertige Anlage und wird neue Angebote machen, die es so im Erkelenzer Stadtgebiet noch nicht gibt. Dazu gehört zum Beispiel ein unterfahrbares Sandspielgerät, das auch für Kinder nutzbar ist, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen“, betont Michael Wirtz, stellvertretender Leiter des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales. Daneben spiele auch der Aspekt der Nachhaltigkeit eine Rolle: Die Schaukel des bestehenden Spielplatzes ist zum Beispiel noch gut in Schuss und wird daher einfach an den neuen Standort umziehen. Der Sandbagger hingegen wird nicht länger gewünscht und wurde deshalb auch aus den Plänen gestrichen.