Erkelenzer Geschichte Wie Matzerath seine Kapelle bekam

In Matzerath hört man immer wieder, Gehlen sei Kreuzherr im Kloster Hohenbusch gewesen. Das war er nicht, aber ein naher Verwandter: Paulus Gehlen war zu seiner Zeit Prior dort. Aus den Eintragungen im Tauf- und Sterberegister der Pfarrkirche in Erkelenz in der fraglichen Zeit geht eindeutig hervor, dass Peter Gehlen dort als Kaplan/Vikar tätig war. Noch eindeutiger ergibt es sich aus seinem Testament vom 7. Mai 1723, wo er sich selbst als „Sacellanus Erkliniensis M. P“ („Kaplan in Erkelenz“) nennt. Auch in der Konsekrations-Urkunde der Kapelle in Matzerath vom 25. September 1696 wird Gehlen als Kaplan in Erkelenz genannt.