Debatte in Erkelenz Wie kinderfreundlich ist die Stadt?

Weitaus weniger Einigkeit herrschte allerdings beim Thema Parkplätze. Denn auch die Berufsschüler müssen feststellen, dass es davon in Erkelenz nur eine sehr begrenzte Zahl gibt. „Die Situation ist ehrlich gesagt eine Katastrophe, wir müssen teilweise so weit weg parken, dass wir zehn bis 15 Minuten zur Schule gehen“, sagte eine Schülerin. Muckel entgegnete, dass es in einer historisch gewachsenen Stadt nun mal nur einen begrenzten Raum gebe. „Wir hätten auch den ganzen Grünring abholzen und zu Parkfläche versiegeln können. Das wollen wir aber nicht“, so der Bürgermeister. „Neue Parkplätze entstehen nicht mit einem Fingerschnippen. Da muss man vielleicht auch mal einen längeren Fußweg in Kauf nehmen.“ Gleichzeitig sagte Muckel, dass er im Austausch mit Landrat Stephan Pusch sei. Der Kreis Heinsberg ist Träger des Berufskollegs und der Kreismusikschule, die in wenigen Tagen eröffnet werden soll, er ist auch Eigentümer des Parkhauses an der Aachener Straße. Man überlege derzeit, wie die Parksituation in Zukunft verbessert werden könne, da schließlich die Kreismusikschule zusätzliches Publikum anziehen werde.