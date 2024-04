Neue und trendige Wege im Reitsport Wie Jósef bei Erkelenzer Voltigierern neue Akzente setzt

Was ist das also für ein Wunderpferd? Nun, neben Totilas, dem Einhorn, dem Zentauren und dem Pegasus gibt es nun einen neuen Star am Pferdehimmel – das Movie. Zugegeben, es hat einen Stromanschluss und ist aus Holz, tritt aber trotzdem bei Turnieren an und bietet dabei im Vergleich zu seinem Vorbild aus Fleisch und Blut viele Vorteile. So kam es, dass der Reit- und Fahrverein Erkelenz sich eines zulegte, mit dem er am vergangenen Wochenende am Voltigierturnier auf Haus Hohenbusch teilnahm. Denn das Movie ist insbesondere zum Voltigieren gedacht, es ist breiter und tiefer als die dafür üblichen Pferde und ermöglicht es den Voltigierenden so, sich während ihres Auftritts besonders sicher zu fühlen. Dabei sind seine Bewegungsabläufe denen das Originals sehr nahe, ganz ohne zu buckeln oder zu treten (es hat keine Beine). Das Ziel dabei ist vor allem, die Akrobaten auf seinem Rücken zu fördern und gleichzeitig die Pferde zu entlasten. Schließlich hat Mr. Earl Grey, der weder Tee noch aus Holz ist, sondern ein rheinländisches Warmblut und das eigentliche Pferd der Gruppe, zur Zeit Asthma und kann nicht am Turnier teilnehmen.