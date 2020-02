Erkelenz : Schöpferische Eisenkunst

Erkelenz Mit dem Wort "Ferrum" (Eisen, das chemische Element mit der Ordnungszahl 26) hat Künstler Willi Arlt seine Schau in Haus Spiess überschrieben. Er zeigt Plastiken und Bilder aus diesem Werkstoff. Eigene Texte betonen den erzählerischen Charakter seiner Arbeiten.

Eine Besonderheit der Werke des bildenden Künstlers und Autors Willi Arlt ist, dass sie in Format und Untergründen sehr unterschiedlich sind. Es ist ihm ein Anliegen, das er bewusst mit seinen Plastiken und Bildern umsetzt. Dazu verfasst er Texte, mit denen er teils direkten Bezug auf das Objekt nimmt. Einen umfangreichen Einblick in sein Schaffen erhält der Kunstfreund in der Ausstellung "Ferrum", die gerade im Haus Spiess eröffnet wurde.