Neue Analysen vorgestellt Wie Erkelenz von Hitze und Starkregen betroffen ist

Ändern könne man daran als Stadt relativ wenig, umso wichtiger sei es daher, in Kommunikation mit den Bürgern zu gehen, sagte der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg. Ein überwiegend großer Teil des Stadtgebiets sei nun mal in privatem Besitz – und auf Extremwetterereignisse sei die Kanalisation in Erkelenz genau wie in jeder anderen Stadt einfach nicht ausgelegt. Die Kommune selber könne nur mit gutem Beispiel vorangehen, wie beispielsweise am Franziskanerplatz. „Ein schönes Projekt, aber nur ein kleiner Tropfen auf den großen Stein Innenstadt“, so Lurweg. Unternehmen sowie landwirtschaftliche Betriebe könnten ihren Besitz durch Vorsorgemaßnahmen wie Rückhaltebecken und Zisternen schützen. In Wohnhäusern könnte es beispielsweise helfen, statt eines Garangentors ein durchlässiges Gitter zu installieren. Planer Leandro Mücke stellte klar: „Wir werden es nicht schaffen, Überflutungen zu verhindern, das ist einfach so. Aber wir können uns auf sie vorbereiten.“