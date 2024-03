Vor 120 Jahren Wie die Wasserversorgung nach Erkelenz kam

Es gab in der Stadt sechs öffentliche Brunnen: An der Maar (heute Franziskanerplatz) am Hause Wachtendonk, auf dem ehemaligen Kommandantsplatz. Dieser lag zwischen Markt und Südpromenade und marktseitig stand die Kommandantur (Wohnsitz des Kommandanten), die um 1820 als solche gebaut worden war und es blieb, bis um 1910 das schlichte Haus mit Treppengiebel für die Rheinisch-Westfälische-Diskontgesellschaft umgebaut wurde (heute Kindermodengeschäft). Nach Anlegen des Exerzierplatzes an der Westpromenade (etwa 1820) wurde der Platz hier zur Gemeindebleiche, zu der auch ein Brunnen beziehungsweise eine Pumpe gehörte. Weitere Pumpen standen auf dem Markt, auf dem Johannismarkt, im Pangel und im Gasthaus. Auf dem Pley an der Brückstraße, wurde 1866 eine Pumpe gebaut. Dort steht heute die „Pumpe“ vom Aachener Künstler Albert Sous. Wie viele private Hausbrunnen es in Erkelenz gab, ist heute nicht mehr bekannt.