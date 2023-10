In Erkelenz Wie die Arbeiter durch die Nazis beeinflusst wurden

Knapp 90 Jahre ist es her und dennoch scheint es, als sei die politische Botschaft aktueller denn je. Die Zerschlagung der Gewerkschaften im Mai 1933 und die Machtergreifung durch die Nazis sind nicht nur Daten für die Geschichtsbücher, sie sind ein Beispiel für eine antidemokratische Bewegung, die sich langsam in Deutschland wieder breitmacht. Die entsprechende Ausstellung „… gerade dich, Arbeiter, wollen wir“ wurde unter großer Aufmerksamkeit vieler Besucher in der Leonhardskapelle eröffnet.