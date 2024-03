Vor knapp 100 Jahren Wie das Gas nach Erkelenz kam

Über die Gasversorgung in Erkelenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts findet man keine Hinweise. Da die Gasversorgung leitungsgebunden war, ist deswegen kaum anzunehmen, dass es um die Jahrhundertwende in Erkelenz eine Gasversorgung gab. Auch in den Unterlagen zur Errichtung des Erkelenzer Elektrizitätswerks im Jahre 1909 finden sich keine Hinweise auf eine Gasversorgung. Erst nach Bildung der WLK, der Westdeutschen Licht- und Kraftwerke AG, gibt es erste Hinweise. So wird berichtet, das im Jahre 1923 neben der neuen Hochspannungsleitung auch eine Gas-Hochdruckleitung von Rheydt nach Erkelenz gebaut wurde. Rheydt hatte schon früh eine Gasversorgung, so wurde bereits 1884 eine Betriebskrankenkasse für die Gasanstalten unter anderem in Rheydt gegründet. Gespeichert wurde das Gas vor Ort in Gasometern.