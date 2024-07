Praktisches Jahr für angehende Ärzte Wie das Erkelenzer Krankenhaus von der RWTH profitiert

Im Frühjahr haben wir zur großen Heimatliebe-Umfrage aufgerufen, rund 15.000 Leserinnen und Leser haben sich in unserem Verbreitungsgebiet beteiligt. In den vergangenen Wochen haben wir uns dem Punkt der Lebensqualität im Erkelenzer Land gewidmet, in den kommenden Tagen wird der Schwerpunkt auf einem anderen Aspekt der Heimatliebe-Umfrage liegen: der Vorort-Versorgung.