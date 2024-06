Leserumfrage „Heimatliebe“ Wer sich in Erkelenz um die Sauberkeit kümmert

Eine tolle Initiative, die in Erkelenz in den vergangenen Jahren auf riesigen Anklang gestoßen ist, ist der Dreck-Weg-Tag. Tausende Menschen, ob mit Vereinen, Dorfgemeinschaften oder Kita- und Schulklassen, sind dann unterwegs, um an einem Tag in der Innenstadt, in den Dörfern und rundherum alles aufzusammeln, was sie finden. In den vergangenen beiden Jahren kam jeweils so viel zusammen, dass der große Abfallcontainer, den die Firma Drekopf stellte, bis zum Anschlag gefüllt war.