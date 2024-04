Welttag des Buches Buchgeschenke für 1110 Schulkinder in Erkelenz

Unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ beteiligen sich in Erkelenz 45 Schulklassen an einer Buchgutscheinaktion anlässlich des Welttags des Buches. 1110 Schülerinnen und Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, Deutsche Post DHL und Partnern herausgegebenen Comicroman „Mission Roboter – Ein spannender Fall für die Glücksagentur“ von Autorin Anke Girod und Illustrator Timo Grubing. Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an Viert- und Fünftklässler verteilt. Die übliche Abholung erfolgt per Klassenbesuch in zuvor ausgewählten lokalen Buchhandlungen. Auch die Buchhandlung Wild Erkelenz in der Aachener Straße 10 beteiligt sich an der Aktion. Bundesweit kommen über 1,1 Millionen Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten.