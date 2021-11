Am Montag in der Stadthalle : Weltklasse-Pianist spielt in Erkelenz

Am Montag in der Stadthalle

Erkelenz Der Südkoreaner Seong-Jin Cho spielt am Montagabend in der Stadthalle. Der 27-Jährige erlangte 2015 schlagartig Berühmtheit, als er den Chopin-Wettbewerb gewann.

Hoher Besuch in der Erka-Stadt: Auf seiner Europatournee, die ihn in diesem Monat auch nach Rom , Madrid und Wien führt, gibt sich der koreanische Weltklasse-Pianist Seong-Jin Cho auch bei den VHS-Meisterkonzerten in der Erkelenzer Stadthalle die Ehre. Am Montag, 15. November, um 20 Uhr wird er ein anspruchsvolles Programm mit Werken von Jánácek, dem „Gaspard de la Nuit“ von Ravel und allen Scherzi von Frédéric Chopin zu Gehör bringen.

Das Konzert findet im Rahmen des regionalen Festivals „Klavier entlang der Rur“ statt und wird vom NRW-Kulturministerium gefördert. Tickets zwischen zwölf und 18 Euro sind im Vorverkauf bei der Volkshochschule in Heinsberg sowie den Buchhandlungen Wild und Viehausen in Erkelenz erhältlich. In dieser Saison finden in Erkelenz insgesamt sieben klassische Konzerte in verschiedenen Besetzungen statt, geplant ist die Meisterkonzert-Reihe bis Ende April.