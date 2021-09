Weiterbildung in Erkelenz : Sicherheitsforscher erklärt das Darknet

Erkelenz Zwei VHS-Seminare in Erkelenz beschäftigen sich mit Kriminalität im Internet. Das eine gibt Tipps, wie sich User vor Hackerangriffen schützen können, das andere führt in eine Welt, von der viele Bürger nur eine vage Vorstellung haben.

(RP) Die Vorstellung eines Hackerangriffs ist ein Alptraum, sowohl für Betriebe, als auch für Privatpersonen. Sicherheitsforscher Benjamin Koltermann zeigt am Donnerstag, 7. Oktober, live im Berufskolleg Erkelenz, welche Benutzerfehler User vermeiden sollten, damit Hacker sich nicht am Handy, Tablet oder PC zu schaffen machen, um dabei an kritische Daten zu gelangen oder ein System zu ihrem Zweck zu nutzen. Der VHS-Vortrag deckt dabei verschiedene so genannte Angriffsvektoren auf: Teilnehmende erleben live was passiert, wenn bei verschiedenen Diensten nur kleine Fehler begangen werden, die Kriminelle ausnutzen können. Auch das unter dem Namen „Darknet“ bekannte Netz im Internet hat keinen guten Ruf. Viele sehen darin lediglich einen Marktplatz für Drogen oder ein Versteck für Kriminelle. Doch bietet das Darknet auch Chancen für jeden Bürger. In einem weiteren VHS-Vortrag am Donnerstag, 30. September, taucht Dozent Koltermann mit seinen Zuhörern in eine Welt ein, von der viele schon gehört haben, aber nur wenige wissen, wie sie funktioniert.