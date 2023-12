Weihnachtsmärkte im Erkelenzer Land Das kosten Glühwein und Co. in der Region

Spätestens dann, wenn die Weihnachtsmärkte eröffnen und ein Duft von Glühwein, Zimt und Bratwurst durch die Innenstädte weht, dann wird auch dem Letzten klar, dass das Weihnachtsfest nicht mehr fern ist. Während es in den vergangenen Jahren mitunter vorkam, dass die Weihnachtsmärkte im strömenden Regen stattfanden oder, wie Hückelhovens Bürgermeister Bernd Jansen bei der Eröffnung am Samstag anmerkte, bei Temperaturen um 15 Grad Glühwein getrunken wurde, waren die Bedingungen zumindest am vergangenen Wochenende nahezu ideal: kalt, aber ohne Regen. Doch wie viel kostet in diesem Winter ein Ausflug zum Weihnachtsmarkt? Wir haben uns in den Städten des Erkelenzer Landes umgesehen.