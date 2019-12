Neue Kulisse in der Stadthalle Erkelenz : Nach vier Jahren wieder Weihnachtsmärchen

Bei der Taufe des Königskindes freuen sich die guten Feen, der König des Nachbarlandes und der Hofstaat. Die böse Fee verflucht die kleine Prinzessin. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Dornröschen zieht bei sechs Aufführungen in der rappelvollen Erkelenzer Stadthalle die Kinder in den Bann. Neue Kulissen mit Drehbühne. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe Ophoven.

Kinder als Theaterbesucher sind unberechenbar. „Sie sind spontan, fiebern mit und schalten sich in das Geschehen ein.“ Bernd Roebers weiß, wovon er spricht. Mit dem Verein Weihnachtsmärchen Erkelenz hat er bei sechs Aufführungen das Märchen „Dornröschen“ auf die Bühne der Stadthalle gebracht. Aber auch Stephie Schrage als böse Fee Magia Krawalla, die Dornröschen (Jennifer Gunder) verflucht, bleiben die Reaktionen des kindlichen Publikums wohl unvergessen. „Du bist fies!“ riefen sie bei einer Aufführung im Chor immer dann, wenn die böse Fee auftrat. „Das hatte schon Stadionatmosphäre“, so Roebers beeindruckt.

Bei allen sechs Veranstaltungen, den drei für Kindergärten und Grundschulen und bei den drei öffentlichen, waren es die Kinder, die mit den Akteuren auf der Bühne mitfieberten. „Alle Aufführungen waren rappelvoll“, freute sich Roebers, der im Erfolg die Bestätigung sieht, dass es richtig war, wieder mit einem Weihnachtsmärchen an die Öffentlichkeit zu treten. Von 2012 bis 2015 gab es jährlich ein Märchen, gespielt von einer 15-köpfigen Truppe des Vereins Weihnachtsmärchen Erkelenz. Dann die abrupte Pause: Dem Verein kam der Bühnenbauer abhanden. Im Frühjahr brachte das Team des Kultur Gartens Erkelenz einen Bühnenbauer aus den Niederlanden ins Gespräch, der auch für die Electrisize-Festivals tätig ist. „Was der uns als Kulisse hingezaubert hat, hat uns sprachlos staunen lassen“, erinnert sich Roebers. „So einen Aufbau mit Drehbühne und Raffinesse findet man nicht oft.“

Info Viele Helfer hinter den Kulissen Das Team Zum Erfolg von Dornröschen trugen hinter den Kulissen viele bei: Bernd Roebers, der die Idee hatte und die Produktion verantwortete, das Regie-Team Eugen Symanski und Christine Laenen. Harald Roebers, der für den Ton sorgte, Frank Zander als Fachmann für die Beleuchtung, das Team vom Kultur Garten, das bei Organisation und Bühnenaufbau behilflich war, und nicht zuletzt Rita Kluge. Sie sorgte als Souffleuse dafür, dass die Akteure nicht den Faden verloren.

Neue Bühne, neues Stück; kaum hatte Roebers seine Idee den Mitspielern vorgestellt, kamen schon die Zusagen. „Nach fünf Minuten hatte alle, die 2015 zum letzten Mal dabei waren, zugesagt.“ Im Höllentempo wurde Dornröschen einstudiert, zeitgleich wurde die Bühne konstruiert. „Am Dienstag begann der Aufbau in der Stadthalle, am Mittwochabend war er fertig. Am Donnerstagmorgen um 3 Uhr hatten wir die Generalprobe erledigt, Donnerstagabend standen wir bei der Premiere auf der Bühne“, schildert Roebers die hektischen Tage. Dornröschen konnte in den 100-jährigen Schlaf fallen – oder auch nicht.