Liedtexte Weihnachtslieder op Platt

Melodie: Mary´s boy child

1. Vör langer Zick en Betlehem, su hätt man os jesäät, do kuam dr Heiland op de Iäd do en de hellije Näät. Maria lääd em en en Krepp, jet angesch hott die net. Un Hirte kuame treck vom Fääl, hänt an die Krepp jebett.

Refrain: Un vom Himmel song ene Chor, dä song to Joddes Iehr. Dä song vom Friede op de Iäd Un och, wie schön dat wüer.

2. Un Josef waaket bej dat Kenk, dä waaket Daach un Näät. Un hä versteng jetz jedes Wuat, wat wuar vom Kenk jesäät. Do wuar e Senge klor und reen, die freuete sech all. Dä Engelchor song wunderschön Am Kreppke en d´r Stall. Refrain

3. Möm Friede es dat all sujet, dä waggelt üverall. En all die Örmut un die Nu`et wuar Friede do em Stall. Refrain