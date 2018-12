Konzert in Granterath: Kölsche Weihnachtslieder mit Bruce Kapusta

Granterath Bereits seit fünf Jahren stimmt der Bonner Startrompeter Bruce Kapusta die Granterather auf die Festtage ein.

Diesmal nicht in der Granterather Kirche St. Michael, sondern in der gut gefüllten Mehrzweckhalle des Ortes, die die Helfer aus der Dorfgemeinschaft für diesen besonderen Anlass mit Tannengrün und einem leuchtenden Stern stimmungsvoll geschmückt hatten. Bei Glühwein und Punsch begeisterte der Künstler die zahlreichen Zuhörer mit seinen Trompeten- und Gesangsdarbietungen, die er mit Chizuko Takahashi, Violinistin des Kölner Kammerorchesters, sehr genau abgestimmt hatte: „Maria durch ein‘ Dornwald ging“, „Tochter Zion“, „Es ist ein Ros entsprungen“.

Für seine aktuelle Weihnachtstournee konnte Kapusta neben der Geigerin aus der Domstadt auch wieder Erzählerin Annemie Lorenz begeistern – obwohl die mittlerweile 86-Jährige schon vor einiger Zeit ihren künstlerischen Rückzug und endgültigen Abschied von der Bühne angekündigt hatte. In Granterath weckte Lorenz in gewohnter Mundart bei den Zuhörern Erinnerungen an die eigene Kindheit. An das Warten aufs Christkind, die umfangreichen Vorbereitungen mit Krippenaufbau. Davon berichtete sie in ihren amüsanten Anekdoten, die vom „Hirt ohne Kopp“ oder von „Jüppchen und Tante Billa“ handelten und das Publikum sichtlich erheiterten.

Bei bekannten Klassikern wie „Ihr Kinderlein kommet“, „O du fröhliche“ oder „Alle Jahre wieder“ forderte der 44-Jährige, der seit 32 Jahren auf der Bühne steht, sein überwiegend älteres Publikum zum Mitsingen auf. Mit kölschen Weihnachtsliedern wie „Höösch, höösch“ (Still, still) und „Et jeht op Heelichovend aan“ (Es geht auf Heiligabend zu) zog der Musiker sein Publikum in Granterath ebenso in seinen Bann wie mit internationalem Liedgut: „Joy to the world“, Jingle Bells“, „White Christmas“.