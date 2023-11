Mit Weihnachtskonzerten Lövenicher Musikverein feiert Jubiläum

Gemeinsam mit dem Kirchenchor Katzem-Lövenich macht der Instrumental-Musikverein bei einem Kirchenkonzert in der Kirche St. Pauil Bekehrung Lövenich den Anfang. Am 25. November ab 18 Uhr bietet diese Kombination ein buntes Programm aus altbekannten und modernen Melodien. Der Eintritt ist frei. Auf einen weihnachtlichen Big-Band-Sound der Jazzswing-College-Band aus Krefeld können sich die Besucherinnen und Besucher am 1. Dezember in der Stadthalle Erkelenz freuen. Bei Viehausen, Heidi Fabian und den Musikerinnen und Musikern des Musikvereins sind die Eintrittskarten erhältlich. Die Einnahmen dieses Benefizkonzertes werden zu gleichen Teilen an die musikalische Ausbildung von Kindern sowie an die Kinderkrebsstation der Uniklinik Essen gespendet. Das letzte Konzert des Jubiläumsjahres wird am 3. Dezember ab 17 Uhr im Rahmen eines Mitsing-Konzertes in der evangelischen Hofkirche Lövenich stattfinden. Hier werden die jüngsten Musikerinnen und Musiker gefordert sein.