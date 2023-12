Weihnachten mit den Siebenschreibern Ostern am 24. Dezember

Doch so lange sie auch suchte, egal wie viele Schränke sie öffnete – und wie viele Geheimverstecke sie ihren Kindern dabei verriet – eines der Geschenke für ihre Älteste blieb verschwunden. Mit Tränen der Enttäuschung in den Augen – Großmutter beschenkte ihre Lieben für ihr Leben gern – musste sie zugeben, dass sie das Geschenk nicht wiederfand. Hinterher verriet sie: Es waren ein paar warme Winterstiefel, also eigentlich nichts, was man leicht übersehen konnte. Trotzdem oder gerade deswegen hatte die ganze Familie, sogar die Älteste, an diesem Weihnachten einen Heidenspaß.