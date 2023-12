Weihnachten mit den Wegberger Siebenschreibern Erzähl mal

Therese ging zu den Enkeln. Leon, der Älteste, lungerte mit Kopfhörern auf dem Lesesessel. Paula und Resa zankten um den Fernseher. Jede wollte einen anderen Film schauen. „Schön ungemütlich hier!“, rief sie. Sie klopfte auf Leons Kopf. „Oma an Leon!“ Der Junge nahm die Hörer ab und brummte: „Hi Oma.“ „Habt ihr nichts Besseres zu tun? Rumhängen und streiten?“ „Ist doch alles ätzend und langweilig“, tönten die Kinder. „Dann werden wir das ändern“, sagte Therese. „Du, Leon, ab in den Garten. Hilf deinem Vater. Ihr beiden Fernsehgesichter zieht euch warm an. Es geht nach draußen und vergesst den Hund nicht!“ Unwillig zottelten die Zwillinge mit Hund Oskar der Großmutter hinterher. Doch bald besserte sich die Laune. „Erzähl mal, Oma, wie war Weihnachten, als du Kind warst“, bat Paula. Oma begann: „An Heiligabend nahm der Vater mich und meine zwei Brüder nachmittags mit in den Wald. Mutter und die drei älteren Geschwister blieben zu Hause. Der Vater konnte gute Geschichten erzählen und schnitzte im Gehen an einem Stock. Von Zeit zu Zeit griff er in die Jackentasche, in der er Süßigkeiten für uns hatte. Wurde es dunkel, gingen wir nach Hause. In die Stube durften wir nicht. Im ungeheizten Schlafzimmer hockten wir ungeduldig auf den Betten. Dann das Klingeln der Silberglocke! Wir sprangen auf, kugelten fast die Treppe hinunter. Die Stubentür war weit geöffnet. Ein heller Schein und knisternde Wunderkerzen empfingen uns. Der Duft von Tannen und Bienenwachs erfüllte den Raum. Weihnachten – endlich!“