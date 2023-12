Weihnachten mit den Siebenschreibern Schöne Bescherung

Opa und Oma haben mit der dreijährigen Tina ihren Stammplatz auf dem alten Sofa eingenommen. Großtante Alberta sitzt im bequemsten Sessel und damit allen im Weg. Mia und Jonas streiten noch um die besten Plätze. Mama Claudia findet, dass Papa Christian es etwas übertrieben hat mit der Dekoration. Stundenlang hat er am Morgen den Baum mit Kugeln, Kerzen, Engelshaar und Lametta behangen und die Christbaumspitze mit dem Stern von Bethlehem bestückt. Auf dem Speicher fand er vor Wochen einen alten Christbaumständer. Manche Stunde bastelte er im Keller herum. Manchmal hörten sie ihn fluchen. Manchmal zufrieden vor sich her brummen. Während die Familie Weihnachtslieder singt, schweifen Claudias Gedanken zum Sommerfest. Der von Christian konstruierte Campingtisch klappte mit Grillgut und Salaten zusammen. Die Gartenschaukel ging in Flammen auf, sobald der Motor für den „Selbstantrieb“ eingeschaltet wurde. Das Flötenspiel von Mia holt sie in die Gegenwart zurück. Jonas trägt etwas linkisch ein Gedicht vor. Beim Stichwort Licht gibt die Beleuchtung schlagartig ihren Geist auf. Hektisch entwirrt Christian einige Kabel und stöpselt die Stecker hin und her. Claudia hält den Atem an. Tina kuschelt sich an Oma.