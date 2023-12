Weihnachten mit den Siebenschreibern Mission Impossible

Drei Tage vor Weihnachten. Manfred war verzweifelt. Er brauchte ein Geschenk für seine Freundin. Doch was so einen romantischen Kram und Geschenke betraf, war er ganz schön aus der Übung. Der Mixer zu ihrem Geburtstag war jedenfalls nicht optimal angekommen. Bärbel hatte zwar gesagt, dass sie sich freute, ihr Blick und die drei Tage Flaute im Bett hatten etwas anderes gesagt. Manfred musste sich nun also ins Zeug legen. Er ließ sich von der Menschenmenge durch die Einkaufspassage treiben und blieb vor einem Dessous-Geschäft stehen. Verstohlen schaute er nach rechts und links, ob niemand ihn hinein gehen sah. Manfred ließ ein rotes Spitzenhöschen durch die Finger gleiten. Viel Garn hatte der Hersteller nicht verwendet. So zart wie Spinnweben. „Da haben wir ja schon was Nettes gefunden“, sprach ihn die Verkäuferin an. Manfreds Gesicht lief rot an. „Ich, ähm, also“, brachte er heraus. „Lassen Sie mich raten, Sie wissen die Größe nicht?“ Manfred überlegte. „So“, zeigte er mit beiden Händen eine imaginäre Oberweite. „B oder C?“, fragte die Verkäuferin weiter. Erleichtert, dass er antworten konnte, sagte Manfred: „B. Meine Freundin heißt Bärbel. B.“