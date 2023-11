Weihnachtsdorf in Gerderhahn Vorfreude auf die Adventszeit

Unter dem Motto „Gerderhahn tut Gut(es)“ gehen die Erlöse des Weihnachtsdorfes in diesem Jahr an den Förderverein der Peter-Härtling-Grundschule in Gerderath, um neue Spielsachen für den Schulhof zu beschaffen. „Uns liegt es besonders am Herzen, Spendenaktionen im Erkelenzer Stadtgebiet und insbesondere rund um unseren Ortsbereich zu realisieren. Nachdem wir im letzten Jahr die Tafel und davor die Hauptschule unterstützt haben, war es uns dieses Jahr besonders wichtig, die Kinder vor unserer eigenen Tür ganz unvermittelt zu unterstützen“, erklärte Kremer. „Wir setzen uns für die Gemeinschaft ein und schaffen dabei eine Wohlfühlatmosphäre, die das Weihnachtsdorf ausmacht. Die Freude auf eine besinnliche Adventszeit ist jetzt schon spürbar – und wir freuen uns auch schon auf die 12. Ausgabe“, sagte er.