Rund um die Weihnachtsfeiertage Polizei stoppt Alkoholfahrten im Erkelenzer Land

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ist ein 53 Jahre alter Mann beim Einparken auf der Hermann-Janßen-Straße gegen ein Zaunelement gefahren. Dabei wurden Zaun und Auto beschädigt. Da der Mann erkennbar alkoholisiert war musste er eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein bei der Polizei lassen. Ebenfalls am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages haben Verkehrsteilnehmer der Polizei einen schwarzen BMW gemeldet, der in deutlichen Schlangenlinien auf der Talstraße in Heinsberg unterwegs und von dort in einen Feldweg abgebogen war. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug auf dem Feldweg festgestellt werden und die Fahrzeugführerin in der Nähe angetroffen werden. Die 29-jährige Hückelhovenerin hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken und musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein führte sie nicht mit. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.