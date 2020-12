Evangelische Kirche : Schwanenberg sagt Gottesdienst ab

Erkelenz Die evangelische Kirche hatte eigentlich auf dem Pastoralhof feiern wollen und war bis zuletzt zuversichtlich, den Gottesdienst mit einem Hygienekonzept stattfinden lassen zu können. Zum Ersatz gibt es Podcasts.

Nun hat auch die evangelische Kirchengemeinde Schwanenberg ihre Freiluft-Gottesdienste an Heiligabend abgesagt. Wie die Gemeinde am Dienstag entschied, werden bis zum 10. Januar keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Eigentlich sollten auf dem Pastoralhof fünf Messen für je 70 bis 100 Personen stattfinden.

Ersatzweise verweist Pfarrer Robin Banerjee auf die vielen Online-Angebote, die die evangelische Kirche in der Region auf die Beine gestellt hat. Auch seine Gemeinde hat sich ein besonderes Angebot für die Zuhörer ihres neuen Podcasts „Sapperlot“ einfallen lassen: In einer neuen Folge zu Heiligabend werden Banerjee und sein Team verschiedene Weihnachtsgeschichten, von Charls Dickens über Oscar Wilde bis Hans Christian Andersen, vorlesen, dazu gibt es Orgelmusik. Am Tag darauf folgt ein deutlich kürzerer Podcast, in dem Banerjee gemeinsam mit Markus Horn Weihnachtswünsche und eine kleine Predigt verlersen wird. Dazu gibt es ein Klavierstück.