Wegberger Zuchthund begeistert Juroren Großspitz Aki erzielt europaweit Erfolge

Wegberg · Seit er zehn Wochen alt ist, lebt der in Wegberg geborene Aki vom Schlehengarten in Finnland. Bereits elf Titel gewann der nun sechsjährige schwarze Großspitz in Finnland, Dänemark, Schweden und Lettland. Akis Mutter ist Dolly von Haus Wildenrath.

18.01.2024 , 17:30 Uhr

Aki ist in Wegberg geboren worden und mit zehn Wochen nach Finnland gezogen. Hier ist er in der finnischen Landschaft zu sehen. Foto: Pasi Suokko

Von Renate Resch