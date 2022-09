Sammelaktion in Wegberg : Schüler sammeln alte Handys und schonen Ressourcen

Wegberg Wiederverwenden kommt vor wiederverwerten: Ein Großteil der ausgemusterten Geräte kann nach einer umfassenden Datenbereinigung und Reperatur als sogenannte Futurephones weiter genutzt werden.

(RP) Schülerinnen und Schüler des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums (MKG) sammeln in Kooperation mit dem Rücknahmesystem Mobile-Box seit Anfang des Monats gebrauchte Mobiltelefone und führen diese anschließend einer umweltgerechten Verwertung zu. Aktuell liegen fast 200 Millionen ungenutzte Handys in deutschen Haushalten, so eine repräsentative Studie des Branchenverbands Bitkom. „Jedes einzelne Gerät enthält wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer, die heutzutage problemlos recycelt werden können“, sagt Astrid Schreier, Lehrerin für Chemie und Biologie. „Wiederaufbereitete Rohstoffe müssen nicht mehr unter umweltschädigenden Bedingungen abgebaut werden, wodurch Natur und Mensch geschützt werden.“

Die Schüler der Klasse 8a wollen dieser Problematik entgegenwirken, indem sie im MKG an der Maaseiker Straße 63 eine kostenlose Rückgabemöglichkeit für alte Handys eingerichtet haben: Dort gibt es eine Box in der Mediothek, die bis 15 Uhr geöffnet ist. Der Großteil der zurückgenommenen Mobiltelefone übergeben sie einem zertifizierten Recycling-Betrieb, in dem diese umweltschonend verwertet werden. Durch den Recycling-Prozess werden alle Handydaten physisch und unwiderruflich gelöscht. Die restlichen Mobiltelefone werden innereuropäisch als sogenannte Futurephones wiederverwendet, nachdem sie geprüft, teilweise repariert und vollständig von persönlichen Daten bereinigt wurden. Dies entspricht einem der zentralen Grundsätze des Kreislaufwirtschaftsgesetzes: „Wiederverwendung vor Verwertung“. Für jedes gesammelte Handy zahlt Mobile-Box zusätzlich bis zu zwei Euro unter anderem an den Kölner Zoo.