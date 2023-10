In Wegberger Kult-Kneipe Neue Liebe in der Alten Post

Über zwei Stunden lang servierten die Bucket Boys Leckerbissen aller Art – mit Songs, die sie über die Jahre zur Rekord-Siegerband im Hörervoting bei „WDR2 Pop – Musik aus dem Westen“ gemacht haben und vielen Tracks ihrer frühen Platten, sowie dem typischen „Mitternachtssnack“ aus Tortillas und rauchigen Soßen, den Michael Lange in der Pause kredenzte. Ihre Interaktion mit ihrem Publikum war gewohnt unaufgeregt und intim, so sprang die besondere Atmosphäre schnell über.„Vor vier Jahren waren wir das letzte Mal hier. Damals war die Alte Post noch in der Hand von Freddy Spelten und wir haben mit unserem inzwischen verstorbenen Bassisten Andreas Kehren gespielt“, erzählte Leadsänger Michael Lange. „Heute stehen wir hier – die Alte Post unter neuer Führung, und wir mit unserem wunderbaren Christian Beerens am Bass.